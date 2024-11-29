В ИК-5 Нижнего Тагила перехватили крупную партию телефонов

28 ноября, при проверке оперативной информации, оперативниками и сотрудниками отдела безопасности ИК-5 Нижнего Тагила во время досмотра ёмкостей с краской на режимной территории, предназначенных для ввоза на охраняемую территорию, были обнаружены и изъяты запрещённые предметы, спрятанные ухищрённым способом в ведре с краской. В тайнике найдено 26 сотовых телефонов, 16 сим-карт, 6 аудиогарнитур, 8 зарядных устройств, 9 блоков питания.

«В настоящее время сотрудниками оперативного отдела ИК-5 проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к организации канала доставки запрещённых предметов на охраняемую территорию учреждения, с целью привлечения данных лиц к установленной законом ответственности», — рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.