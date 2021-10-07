В ХМАО водитель легковушки погиб в ДТП с КамАЗом из Нижнего Тагила

Утром 7 октября на 429-м километре автодороги «Югра» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей, сообщает пресс-служба ОМВД России по Советскому району.

По данным ведомства, 47-летний водитель автомобиля «Форд Фокус», двигаясь по автодороге «Югра», в 10 километрах от посёлка Алябьевского в направлении посёлка Таёжного не справился с управлением, не выдержал боковой интервал при встречном разъезде и совершил касательное столкновение с КамАЗом под управлением 58-летнего жителя Нижнего Тагила. В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб на месте.

Сейчас на месте аварии работают полицейские, выясняются подробности и обстоятельства произошедшего.