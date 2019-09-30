В Ханты-Мансийске начали процедуру банкротства авиаперевозчика Utair

Московская финансовая компания «Флеш лайт капитал» инициировала банкротство одного из крупнейших российских перевозчиков Utair, со ссылкой на картотеку арбитражного суда Ханты-Мансийского округа пишет Ura.ru.

Согласно опубликованной информации, сумма требований компании к перевозчику составила 397,8 тысячи рублей, документ пока не принят в производство. Получить оперативный комментарий пресс-службы Utair не удалось.

«Флеш лайт капитал» — микропредприятие, занимающееся финансовыми услугами. Согласно данным системы «СБИС», в фирме не зарегистрировано ни одного сотрудника, результаты финансовой деятельности нулевые. «Флеш лайт капитал» участвовал в шести судебных спорах, все поданы в сторону компаний холдинга Utair, все — с января 2019 года. Контактных данных фирмы не опубликовано. Ранее «Флеш лайт капитал» уже пытался запустить процесс банкротства Utair через тот же суд, вместе с ним с иском о несостоятельности перевозчика выступали ещё два микропредприятия — «Юган-Юнион кард», «Интер», а также сургутская строительная компания «Гидпромэнергострой». Но 22 июля арбитраж Югры отказал истцам в удовлетворении иска о банкротстве Utair.

Ранее сообщалось о том, что авиакомпания предложила своим 11 банкам-кредиторам выкупить долги на общую сумму 39,1 млрд рублей. Совокупный долг перевозчика перед банками и поставщиками оценивается в 74 млрд рублей.