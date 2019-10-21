В Ханты-Мансийске грузовик протаранил детский сад (ВИДЕО)

В Ханты-Мансийске грузовик врезался в здание детского сада «Ёлочка». Как сообщили в управлении ГИБДД по ХМАО, никто из детей и сотрудников учреждения не пострадал.

По предварительным данным, у большегрузного транспортного средства отказали тормоза, водитель принял решение выехать с дороги на территорию детской площадки, а после протаранил здание.

По информации Znak.com, КамАЗ принадлежит городскому дорожно-эксплуатационному предприятию.

О состоянии водителя пока ничего неизвестно.