В Хакасии введён комендантский час и приостановлено движение общественного транспорта в нерабочие дни

В Хакасии на период нерабочих дней вводится комендантский час, в нескольких городах будет приостановлено движение общественного транспорта, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава региона Валентин Коновалов.

С 28 октября по 7 ноября жителям республики запрещается покидать дома с 22:00 до 07:00.

В Абакане, Черногорске и Саяногорске приостанавливается работа городского общественного транспорта. Таксисты могут работать только при наличии сертификата о вакцинации или о перенесённом менее полугода назад коронавирусе.

В регионе будут закрыты магазины, рестораны, кафе и учреждения сферы услуг, исключения — аптеки и продуктовые магазины. Общепит сможет работать навынос и на доставку. Кроме того, гражданам старше 60 лет запретили покидать дома, они должны соблюдать самоизоляцию.

Коновалов попросил жителей «осознать наши общие задачи на ближайшие десять дней» и заявил о необходимости разорвать цепочки распространения инфекции и сформировать коллективный иммунитет. Ситуацию с коронавирусом в регионе он назвал «критической».