В Хакасии уволили замминистра финансов, рассказавшую о новогодних премиях чиновников

Замминистра финансов Хакасии Галина Спиридонова была уволена после того, как рассказала о распоряжении главы республики Валентина Коновалова о выдаче новогодних премий в размере 200% оклада и больше региональным чиновникам, пишет «Пульс Хакасии».

Скандал начался с того, что рядовых сотрудников финансового ведомства республики лишили новогодних премий.

«Справедливости ради отметим, что премии сотрудники Минфина получали небольшие. Тысяч 10–15 в среднем. И, положа руку на сердце, признаем, что получали заслуженно», — сообщается в публикации.

Позже выяснилось, что всю сумму, полагающуюся на поощрение сотрудников, получила глава ведомства Ирина Войнова. В ходе разбирательств стало ясно, что премии в 200% от оклада получили заместители главы региона Андрей Асочаков, Богдан Павленко и Юлия Исмагилова, а также 11 министров и глав различных ведомств. Копии распоряжений об этом опубликовало Агентство информационных сообщений. Из документов следует, что премии выплатят из средств, сэкономленных из фондов оплаты труда соответствующих ведомств и постпредства Хакасии.

Информагентству «Хакасия» в пресс-службе правительства республики заявили, что приведённые СМИ размеры премий недостоверны. Сообщается также, что премии, выплаченные в конце 2018 года, не превысили в сумме двух миллионов рублей, что меньше, чем при прежнем губернаторе.