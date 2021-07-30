В Хакасии пьяный мужчина поджёг пункт вакцинации от коронавируса Минобороны

В столице Хакасии Абакане мужчина поджёг палатку, в которой находился пункт вакцинации от коронавируса, сообщается на сайте регионального МВД.

Около пункта вакцинации в момент поджога находился корреспондент «Новой Хакасии». По его словам, после того, как мужчина поджёг палатку, из неё выбежал сотрудник и схватил поджигавшего за руку.

«Мужчина не сопротивлялся, спокойно представился как Павел Тюренеев, житель Абакана. Нетрезвым голосом он рассказал, что выступает против прививок, и угрожал поджечь себя», — сообщает издание.

Мужчину 1984 года задержала полиция, правоохранители утверждают, что мужчина был пьян. Против него возбудили уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК). Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.

В правительстве региона заявили, что повреждён оказался только наружный баннер, сам пункт вакцинации не пострадал.

В Хакасии введена обязательная вакцинация для определённых категорий граждан. Губернатор региона Валентин Коновалов сообщал, что на 28 июля в регионе от коронавируса привились 130,8 тысячи человек при населении 532 тысячи человек.