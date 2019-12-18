В Хакасии пенсионер умер в подъезде в ожидании социального жилья

Следователи начали проверку после смерти пенсионера в подъезде дома в Абакане, сообщает пресс-служба Главного следственного управления по Красноярскому краю и Хакасии.

Тело 73-летнего пенсионера без признаков жизни обнаружили на лестничной площадке в подъезде одного из домов Абакана в октябре. Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть мужчины наступила в результате острой лёгочно-сердечной недостаточности. Ранее пенсионер жил в одной из квартир этого дома вместе с сожительницей, однако после её смерти родственники попросили мужчину покинуть помещение, он уехал, а через несколько месяцев вернулся и стал жить в подъезде.

После обращения жителей соцслужбы помогли собрать необходимые документы для предоставления пенсионеру социального жилья, однако оно не было предоставлено своевременно из-за установленных законом норм, отмечают в СКР. В рамках проверки следователи дадут правовую оценку действиям сотрудников социальных служб, которые должны помогать гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.