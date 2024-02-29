В Хакасии будут судить двух жителей Нижнего Тагила за торговлю наркотиками

В Хакасии будут судить двух тагильчан и жителя Абакана за покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием интернета организованной группой в крупном размере.

«В ходе предварительного следствия установлено, что 27-летний и 29-летний ранее судимые и отбывавшие наказание в местах лишения свободы жители Нижнего Тагила приехали в Абакан с целью сбыта партии синтетических наркотиков. В апреле 2023 года вместе с 29-летним несудимым жителем столицы Хакасии они по указанию магазина наркотиков, на который работали, извлекли из схрона синтетический наркотик PVP массой не менее 73,956 грамма, расфасовали на более мелкие партии и разместили в тайниках на территории Абакана с целью незаконного сбыта», — рассказали в МВД по Республике Хакасия.

Довести дело до конца обвиняемые не смогли: все трое были задержаны сотрудниками полиции, наркотическое средство изъято из незаконного оборота.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 30, пп. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ направлено в суд. Наркосбытчикам грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.