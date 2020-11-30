В Хабаровском крае суд приговорил к году и трём месяцам колонии местного жителя, оставившего своих детей в московском аэропорту

Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре приговорил к году и трём месяцам колонии общего режима 41-летнего Виктора Гаврилова, в начале 2020 года оставившего двоих детей в московском аэропорту Шереметьево, сообщается на сайте Генпрокуратуры. Его признали виновным в оставлении в опасности (ст. 125 УК) и краже (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК).

По данным следствия, 26 января мужчина прилетел в Москву из Комсомольска-на-Амуре с двумя сыновьями — пяти и восьми лет — и оставил их в аэропорту с запиской: «Прошу помочь моим детям. Определите их, пожалуйста, во временный дом приюта, так как в данный момент у меня очень тяжёлая финансовая обстановка. Я их позже заберу». Сам Гаврилов улетел в Ростов-на-Дону. За день до этого он украл с банковского счёта знакомой пенсионерки 100 тысяч рублей.

В итоге детей передали их матери, с которой мужчина находится в разводе, — она не знала о ситуации. Следственный комитет также сообщал, что мужчина постоянно избивал жену и детей.