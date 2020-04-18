В Хабаровском крае погибли четыре человека при крушении частного самолёта

В Хабаровском крае 18 апреля произошло крушение частного легкомоторного самолёта. В результате ЧП погибли четыре человека. По данным «Интерфакса», Л-4 выполнял учебно-тренировочный полёт.

Как пишет РБК со ссылкой на региональный СК, после крушения следователи возбудили дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта). В ведомстве рассматривают две версии случившегося: ошибка пилотирования и технические неисправности самолёта.

Источник ТАСС сообщил, что самолёт принадлежал местному бизнесмену Илье Карабуту. Его фирма ООО «МСК ДВ» занимается оптовой торговлей медицинскими изделиями. Мужчина погиб во время крушения, личности ещё троих людей пока устанавливаются.