В Хабаровском крае на пенсионера завели уголовное дело из-за патронов к револьверу XIX века

В Хабаровском крае на 69-летнего мужчину завели уголовное дело о незаконном приобретении и хранении боеприпасов из-за патронов к револьверу системы Наган образца 1895 года, сообщается на сайте регионального управления МВД.

Полицейским житель Амурска сказал, что нашёл патроны в лесу в 2017 году. Их изъяли и передали экспертам, которые установили, что они пригодны для стрельбы. В МВД при этом отметили, что у пенсионера не было лицензии на приобретение патронов и специального разрешения на использование и хранение боеприпасов. На него завели уголовное дело по части первой статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов), максимальное наказание по этой статье составляет четыре года лишения свободы.

На время следствия мужчина будет находиться под подпиской о невыезде.