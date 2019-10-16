В Хабаровском крае медведь загнал на дерево двух рыбаков (ВИДЕО)

Двое рыбаков, спасаясь от медведя, забрались на дерево в районе ручья Кирпичного в Ванинском районе Хабаровского края, сообщают местные СМИ. Один из мужчин снял инцидент на камеру мобильного телефона. На записи видно, что двое мужчин, зацепившись за деревья на высоте нескольких метров, наблюдают, как медведь портит когтями и зубами надувные лодки и проявляет интерес к сидящим на деревьях людям. В свою очередь, мужчины пытались отогнать животное от своих лодок криками и нецензурной бранью. Дальнейшая судьба оператора пока неизвестна.