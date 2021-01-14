В Хабаровске возбудили дело после гибели в пожаре семьи из пяти человек

Следственный комитет по Хабаровскому краю возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») по факту смерти семьи из пяти человек во время пожара в многоквартирном доме в Хабаровске, сообщается на сайте ведомства.

Возгорание произошло ночью 14 января на втором этаже многоквартирного дома в Индустриальном районе Хабаровска. Когда огонь удалось потушить, были обнаружены тела супругов, двух малолетних детей и отца погибшей женщины. По предварительным данным, данная семья на профилактическом учёте не состояла.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что пожарные расчёты, прибывшие на тушение пожара, не наблюдали сильного задымления в квартире и в подъезде. Эвакуация не проводилась.

Напомним, в ночь на вторник при пожаре в девятиэтажке в Екатеринбурге, по данным свердловского Минздрава, погибли восемь человек, в том числе семилетний ребёнок. Девять человек, в том числе один несовершеннолетний, пострадали, ребёнка доставили в детскую городскую больницу в состоянии средней тяжести. По данным облпрокуратуры, погибшие были обнаружены в квартирах на втором, пятом и девятом этажах жилого дома.

По данным пресс-службы регионального главного управления МЧС, площадь пожара составила 30 кв. метров. Из-за плотного задымления из подъезда были эвакуированы 90 человек, в том числе девять детей, позднее все вернулись в свои квартиры.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).