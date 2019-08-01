В Хабаровске пенсионерка убила трёх соседей, в том числе 8-летнюю девочку

В Хабаровске следователи направили в прокуратуру обвинительное заключение по делу 80-летней жительницы поселка Берёзовка, которой вменяется убийство двух взрослых и ребёнка, а также надругательство над их телами, сообщается на сайте регионального управления СК.

Расследование началось после того, как в квартире женщины обнаружили фрагменты тела 52-летнего мужчины, снимавшего у неё комнату. Пенсионерка дала признательные показания. В ходе следствия выяснилось, что женщина причастна ещё к двум убийствам. В 2005 году она убила топором 8-летнюю девочку, жившую с ней в одном доме, расчленила тело, а фрагменты выбросила. Телеграм-канал Baza сообщал, что девочку пенсионерка убила из-за того, что та мешала ей «играми и беготнёй». Кроме того, в 2013 году женщина также топором убила и расчленила свою 77-летнюю знакомую за то, что она «вела себя надменно».

По информации СМИ, пенсионерка раньше работала на свиноферме забойщицей. Сообщалось, что она занималась каннибализмом — якобы внутренности убитого мужчины нашли в её холодильнике. В Следственном комитете эти сведения не комментируют. Экспертиза признала женщину вменяемой.

Соседи пенсионерки рассказали, что женщина злоупотребляла алкоголем и всегда была конфликтной. Они слышали, как из её квартиры часто доносились громкие стуки, как от рубки мяса.