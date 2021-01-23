В Хабаровске на «прогулку» в поддержку Навального вышли около тысячи человек

В Хабаровске прошло массовое уличное шествие в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Всего на «прогулку» вышли около тысячи человек, сообщает «Новая газета».

По информации издания, акция прошла на центральной городской площади Ленина. Полиция не дала её участникам провести шествие по городу, перекрыв примыкающие улицы. В итоге участники акции организовали хоровод на самой площади. Тогда сотрудники полиции начали массовое задержание. «ОВД-Инфо» со ссылкой на знакомого с ситуацией пишет, что задержанных избивают.

Задержания участников несогласованной властями акции начались ещё до её начала: в частности, был задержан координатор хабаровского штаба Навального Алексей Ворсин. Всего, по оценке штаба Навального в Хабаровске, были задержаны как минимум несколько десятков человек.