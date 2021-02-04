В Хабаровске из-за дефицита бензина места в очереди на автозаправку продают за тысячу рублей

Жители Хабаровска начали перепродавать бензин по 100 рублей за литр, а также продавать места в очереди на автозаправочные станции на фоне дефицита топлива, пишет РИА Новости.

Место в очереди на заправке энтузиасты пытаются продать за тысячу рублей, дефицитное топливо — по 80–125 рублей за литр, плюс 150–250 рублей за доставку. Как пишет местное издание Dvhab.ru, очереди за дефицитным бензином растягиваются на сотни метров, а топливо, подвезённое только сегодня утром, на некоторых заправках закончилось уже к обеду, в том числе из-за ажиотажного спроса, считают в региональном правительстве.

Дефицит бензина на Дальнем Востоке возник в связи с остановкой производства Хабаровского НПЗ из-за проблем с модернизацией. НПЗ заработал 30 января, однако предприятию не удалось запустить все установки вторичной очистки топлива, чтобы начать выпуск бензина.

Нехватку топлива обещали компенсировать из Росрезерва.