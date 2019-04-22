В Грузии жители Панкисского ущелья напали на полицейских из-за строительства ГЭС (ВИДЕО)

В Панкисском ущелье на севере Грузии 21 апреля прошла акция протеста из-за начала строительства ГЭС «Хадори-3» на реке Алазани, пишет РИА Новости.

К охране места у села Биркиани, где велись строительные работы, привлекли спецподразделения МВД Грузии, между местными жителями и полицейскими произошли столкновения, во время стычек протестующие кричали «Аллах акбар!» и «Это наша земля!», а также пытались поджечь полицейские автомобили, утверждает радио «Эхо Кавказа».

Судя по кадрам видео Ruptly, участники акции протеста, в том числе пожилые женщины, закидывали полицейских камнями и другими предметами. На этой записи полицейские не применяли силу в ответ на действия протестующих.

В ходе столкновений полиция использовала слезоточивый газ против протестующих, сообщает «Первый канал» грузинского телевидения. По словам местных жителей, в них стреляли резиновыми пулями. МВД Грузии сообщило, что в столкновениях пострадали 55 человек: 38 полицейских и 17 местных жителей, более 20 сотрудников полиции вечером 21 апреля находились в больницах.

МВД возбудило уголовное дело о нападении на полицейских и повреждении имущества.

Протесты в Панкисском ущелье произошли из-за того, что строительство гидроэлектростанции началось без согласования с местными жителями. Несколько дней назад представители властей пообещали решить проблемы, которые беспокоят жителей из-за строительства ГЭС, но этого не случилось. Старейшина Панкисского ущелья Хасо Хангошвили призвал протестующих начать переговоры, с таким же предложением выступил замглавы МВД Кахабер Сабанадзе, сообщивший, что строительство ГЭС приостановлено. Глава МВД Георгий Гахария на встрече с протестующими сообщил, что гидроэлектростанция появится, если её строительство поддержат 90% местных жителей.