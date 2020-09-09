В Грузии из-за коронавируса с 10 сентября полностью запретили застолья

Грузинские власти решили полностью запретить любые застолья, включая свадьбы, поминки, юбилеи и прочие мероприятия, пишет «Коммерсантъ».

Решение принято «в связи с эпидемиологической ситуацией в стране», сообщила на специальном брифинге глава администрации правительства Натия Мезвришвили. Она уточнила, что запрет вступает в силу с 10 сентября. Непосредственной причиной восстановления карантинных мер, действовавших в ходе острой фазы распространения нового коронавируса, стал неожиданный «взрыв» заболевания в одном из регионов после проведения свадьбы с приглашением 500 гостей.

«Свадебный сектор» коронавирусной инфекции, по утверждению медиков и эпидемиологов, привёл к тому, что число инфицированных за день в стране составило 44 человека — за всё время пандемии для Грузии, гордящейся своим «зелёным статусом» страны, успешно победившей эпидемию, было выявлено более 1,7 тысячи заболевших коронавирусом, умерли 19 человек.

За нарушение запрета организаторам застолья грозит штраф в размере 10 тысяч лари (3250 долларов).