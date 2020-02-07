В Грозном напали на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину

В Грозном напали на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, сообщает на своём сайте издание.

По информации «Новой», нападение произошло в 23:20 у входа в гостиницу «Континент», Дубровина была избита. Нападавшие мужчины и женщины снимали свои действия на камеру.

«Милашина и Дубровина фиксируют травмы и подают заявление в правоохранительные органы Чечни», — сообщает издание.

Пострадавшие прибыли в Грозный на суд по делу Ислама Нуханова, арестованного за видеосъёмку у резиденции Кадырова и пропавшего в Грозном 1 ноября. «Новая газета» написала в расследовании, что его похитили сотрудники полиции, а ранее Нуханов выложил на YouTube видео под названием «Как живут Кадыров и его соратники», что, по информации издания, и стало причиной его похищения. Нуханов не живёт в Чечне, в Грозный он прилетел на полагающуюся ему как инвалиду операцию. Постоянно он проживает в Когалыме и женат на местной жительнице Елене Мельник, которая и начала бороться за справедливость для своего мужа.