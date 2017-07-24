В Греции задержали подозреваемого в отмывании $4 млрд россиянина

В Греции арестовали россиянина, разыскиваемого США за отмывание $4 млрд через биткоин-транзакции, сообщает The Associated Press. По информации агентства, обвинение мужчине предъявили в 2011 году. Его имя не называется. Уточняется, что он консультировал один из крупнейших в мире сайтов по киберпреступлениям. Россиянина обвиняют в отмывании примерно 4 миллиардов долларов с использованием технологий биткойн.

Согласно заявлениям полиции, задержанному 38 лет. Во время спецоперации из номера в отеле, где он проживал, изъяли электронное оборудование.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: Reuters