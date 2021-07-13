В гостинице Геленджика произошёл взрыв бытового газа. Один человек погиб

Сегодня утром в Геленджике в гостинице «Азария» на улице Советской произошёл взрыв бытового газа. По данным следственного управления по Краснодарскому краю, один человек погиб, пятеро, в том числе 14-летняя девочка, пострадали.

Двое человек находятся в тяжёлом состоянии — у одного из них ожоги 80% тела. Ещё двое взрослых — в состоянии средней тяжести.

В пресс-службе краевого главка МЧС сообщили, что на месте происшествия повреждены внутренние конструкции первого этажа, выбиты стёкла. Спасателями проводится разбор завалов. Из здания гостиницы эвакуированы 50 человек.

В рамках проверки будет установлена точная причина взрыва и все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.