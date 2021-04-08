В Госсовете предложили поднимать цены на электричество для россиян «опережающими темпами»

Российские власти рассматривают вопрос увеличения тарифа на оплату электроэнергии для физических лиц, со ссылкой на протокол заседания Госсовета от 19 февраля пишут «Известия».

По данным издания, власти могут перейти на экономически обоснованные тарифы, которые предусматривают повышение доходов населения. Сейчас государство ограничивает рост стоимости электроэнергии для граждан, и поставщики ресурсов покрывают свои издержки за счёт повышения тарифов для бизнеса. В результате недоимки отрасли составили 239 млрд рублей.

«В сложившихся условиях крайне важно рассмотреть вопрос о переходе к экономически обоснованному тарифу для населения с разработкой мер адресной поддержки социально незащищённых слоёв населения: повышение тарифа для граждан, субсидирование тарифа для граждан с низким доходом, введение опережающих темпов роста тарифа для населения», — сказано в документе.

В случае перехода планируется, в частности, ввести дополнительные льготы по оплате электроэнергии для малоимущих. В Минстрое сообщили, что в большинстве регионов субсидии получают те семьи, которые тратят на оплату ЖКУ 22% семейного бюджета и более. Можно было бы скорректировать показатель до 15%, полагают в министерстве.

Предложения Госсовета поступили в Минфин и будут рассмотрены в установленном порядке в пределах компетенции, сообщили в ведомстве. В конце мая их должны представить президенту Владимиру Путину.