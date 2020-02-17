В Госсовете предложили отменить уголовное наказание за невыплату зарплаты

Рабочая группа Госсовета во главе с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым подготовила предложения по частичной декриминализации законодательства об экономических преступлениях, пишет РБК.

Среди предложенных рабочей группой президенту поручений для правительства — отмена статьи 145.1 Уголовного кодекса «Невыплата зарплаты» (предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет), а также исключение уголовной ответственности за неисполнение контрактов. Также предлагается разработать механизмы замены лишения свободы за экономические преступления на штрафы, кратные ущербу по делу.

Авторы предложений рекомендуют ужесточить ответственность для следователей, возбуждающих «необоснованные» уголовные дела по экономическим преступлениям, и судей, назначающих по ним меру пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, рабочая группа предлагает уточнить ограничения на использование статьи 210 УК (создание организованного преступного сообщества) в отношении предпринимателей — согласно концепции авторов, следствие должно будет «доказать, что организация, компания изначально умышленно создавалась под незаконные цели».

Госсовет был создан в 2000 году указом президента как консультативный орган. Возглавляет Госсовет президент, туда также входят спикеры обеих палат парламента, главы регионов, представители правительства и полпредств. В составе Госсовета организованы 16 рабочих групп по разным сферам деятельности, в том числе «Здравоохранение», «Государственное и муниципальное управление» и «Промышленность». В январе 2020 года президент в обращении к парламенту предложил изменения в Конституцию, которые предполагают в том числе изменение статуса Госсовета и закрепление его в Основном законе.