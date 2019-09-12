В Госдуму внесён законопроект об уголовной ответственности за оскорбления должностными лицами

Депутат Госдумы от ЛДПР Александр Старовойтов выступил с инициативой внести в Уголовный кодекс поправки, согласно которым оскорбление, совершённое должностным лицом при исполнении им служебных обязанностей, будет считаться уголовным деянием, за которое виновному будет грозить до пяти лет заключения, пишет Znak.com.

В пояснительной записке сказано, что в последнее время перестали быть редкостью оскорбления, допущенные представителями власти в адрес граждан Российской Федерации. Едкие высказывания чиновников, направленные на унижение чести и достоинства населения, свидетельствуют о явном неуважении к народу, который, согласно Конституции Российской Федерации, является носителем суверенитета и единственным источником власти, уверен автор законопроекта. При этом он напомнил сразу о нескольких резонансных случаях неподобающих действий со стороны должностных лиц.

Предлагаемый законопроект устанавливает уголовную ответственность за оскорбление, совершённое должностным лицом в неприличной форме, в том числе в адрес коллег. Наказание должно следовать после устного, письменного оскорбления, в том числе в социальных сетях, а также оскорбления действием — например, плевка в лицо, срывания головного убора или одежды, непристойного жеста, следует из проекта закона.

В качестве наказания предложено установить штрафы в размере от 500 тысяч до нескольких миллионов рублей, различные сроки ареста и принудительных работ. При отягчающих обстоятельствах (например, с применением насилия или угрозой его применения) предусмотрено и лишение свободы на срок от трёх до пяти лет.

Автор законопроекта особо подчеркнул, что его инициатива призвана уравновесить степень ответственности рядовых граждан и представителей власти в связи с наличием в уголовном и административном законодательстве статей, которые устанавливают ответственность за публичное оскорбление представителей власти. Тем самым предлагается исключить законодательную возможность отдельных категорий лиц обладать более широким спектром прав в связи с занимаемой должностью, сказано в пояснительной записке.