В Госдуму внесён законопроект о лишении прав за отсутствие полиса ОСАГО

В Госдуму поступил проект закона, согласно которому российских водителей начнут штрафовать сразу на 5 тысяч рублей за отсутствие полиса ОСАГО, а при повторном таком нарушении виновник рискует лишиться прав на срок от четырёх до шести месяцев, пишет «Российская газета».

Сейчас штраф за отсутствие полиса обязательного автострахования составляет всего 800 рублей, причём при оплате в первые 20 дней после вынесения постановления стоимость нарушения снижается вдвое. Это лишает водителей стимула покупать страховку, которая обходится на порядок дороже. Именно на данные статистики ссылаются авторы законодательной инициативы из парламента Кабардино-Балкарии. В 2017 году (данных за 2018 год пока нет) количество штрафов, назначенных за езду без полиса ОСАГО, по сравнению с предыдущим годом возросло на 40%.

Кроме того, приводятся данные Российского союза страховщиков за 2017 год, по которым примерно 3 млн автомобилистов в России не имеют полиса.

Вместе с тем известно, что при отсутствии полиса ОСАГО у виновника аварии другие участники ДТП оказываются в затруднительном положении: им практически невозможно реализовать своё право на возмещение ущерба, говорится в пояснительной записке, и тогда приходится начинать изматывающие и дорогостоящие судебные процедуры.

Ранее, с 1 июня, вступило в силу положение законодательства, согласно которому споры между автовладельцами и страховыми компаниями, работающими на рынке полисов ОСАГО, должны решаться только с участием службы финансового уполномоченного.