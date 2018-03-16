В Госдуму внесут законопроект об отмене ЕГЭ

Группа депутатов 16 марта внесёт в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ, сообщил RT зампред думского комитета по образованию и науке, соавтор инициативы Борис Чернышов.

По мнению парламентариев, отмена единого госэкзамена «позволит определять уровень поступающих в вузы исходя из их знаний» и даст возможность проводить более качественный отбор абитуриентов.

«Суть законопроекта сводится к тому, чтобы отменить надоевший ученикам и родителям ЕГЭ, который направлен не на получение знаний, а на «дрессировку» по определённому набору заданий. Предлагается возвращение к традиционному экзамену. Это позволит улучшить процесс обучения и сделать так, чтобы в финальных классах дети не готовились к ЕГЭ, а спокойно учились и потом поступали в вузы», — сказал Чернышов.

В пресс-службе ЛДПР объяснили необходимость законопроекта тем, что при подготовке к ЕГЭ родителям школьников приходится нанимать репетиров, на которых у многих нет денег.

Дискуссия о целесообразности проведения ЕГЭ ведётся с момента введения экзамена. Глава Минобрнауки Ольга Васильева неоднократно говорила, что планов отказываться от ЕГЭ нет. В интервью РБК в феврале она заявила, что «списать или подделать ЕГЭ уже давно стало невозможно».