В Госдуму внесли законопроект, разрешающий действующему президенту идти на новый срок 

В Госдуму внесли законопроект, дающий право действующему президенту РФ Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства. Об этом РБК сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Авторами законопроекта выступили депутаты Государственной думы Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также сенатор Андрей Клишас. В документе уточняется, что кандидатом на пост главы государства должен быть гражданин России не моложе 35 лет и проживающий на территории Российской Федерации не менее 25 лет. Также он не должен иметь иное гражданство либо вид на жительство.

Законопроект вносит поправки в закон «О выборах Президента Российской Федерации» 2003 года. В частности, меняется текст статьи 5.1, в которой говорится об ограничении числа президентских сроков.