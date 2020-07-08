В Госдуму внесли законопроект, приравнивающий призывы к отчуждению части территории России к экстремизму

В Госдуму внесли законопроект, по которому призывы к отчуждению части территории России приравниваются к экстремизму и предполагают уголовное наказание. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Документ вносит изменения в федеральный закон «О противодействии экстремизму». Кроме того, поправки дополняют уголовный кодекс статьёй 280.2 «Нарушение территориальной целостности Российской Федерации» - наказание по ней будет предполагать лишение свободы на срок от шести до десяти лет.

Это первый законопроект, который направлен на реализацию принятых поправок к Конституции. Авторами проекта выступают глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас, ранее они были сопредседателями рабочей группы по подготовке поправок к основному закону.

Крашенинников объяснил, что поправки устанавливают уголовную ответственность за повторное нарушение территориальной целостности России в течение года после первого. В связи с принятием поправок придется изменить около 100 федеральных и конституционных законов, сообщил ранее Крашенинников.