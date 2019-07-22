В Госдуму внесли законопроект об общефедеральной Минуте молчания 22 июня

Внесённый в Госдуму законопроект предлагает установить ежегодное проведение общефедеральной Минуты молчания в День памяти и скорби — начала Великой Отечественной войны, пишет «Интерфакс». Инициатива размещена в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента РФ, её авторами выступили депутаты всех фракций Думы: зампред Ирина Яровая («Единая Россия») и Игорь Лебедев (ЛДПР), первый зампред комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев (КПРФ) и первый зампредседателя комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов («Справедливая Россия»).

По словам Яровой, проведение общефедеральной Минуты молчания возможно, например, в 12:15 по московскому времени — это точное время выхода в эфир 22 июня 1941 года обращения к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз и о начале Великой Отечественной войны против фашистского агрессора.

«Общая Минута молчания современной России будет вечно живым напоминанием миру об агрессии против нашей страны и о несгибаемой воле и мужестве нашего многонационального народа, не покорившегося фашизму и подарившего миру победу во Второй Мировой войне», — отмечается в пояснительной записке.

Введение общефедеральной Минуты молчания, считают авторы, станет также «предостережением от амбиций нацизма и возрождения фашистской идеологии». Кроме того, законопроектом предлагается распространить действие ряда норм закона «О днях воинской славы и памятных датах России» на мероприятия, посвящённые памятным датам России, что «позволит сделать более публичной информацию о проведении таких мероприятий, а также о подвигах воинов, погибших при защите Отечества».

Законопроект устраняет пробел в действующем законодательстве и устанавливает единый порядок организации как дней воинской славы, так и мероприятий, посвящённых памятным датам России.