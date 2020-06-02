В Госдуму внесли законопроект о закреплении в трудовом договоре условий удалённой работы

Мосгордума 2 июня внесла на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект, согласно которому в трудовых договорах может быть предусмотрена возможность полного или частичного перехода на дистанционную работу. По мнению депутатов, все предписания, связанные с дистанционной работой, не потеряют своей актуальности после изменения эпидемиологической обстановки в России. Документ был опубликован в электронной базе данных Госдумы.

«В целях правового регулирования указанных вопросов законопроектом предлагается закрепить норму, прямо указывающую на то, что в трудовом до­говоре (приложении к нему либо отдельном соглашении сторон, заключаемом в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью трудового до­говора) в качестве одного из дополнительных условий может предусматри­ваться возможность временного или частичного выполнения работником своей работы в дистанционной форме», — цитируют «Известия» пояснительную записку к проекту закона.

Помимо этого, законопроект предлагает установить срок, в которой работник может временно трудиться в удалённом режиме, способы и средства связи с работодателем и порядок предоставления результатов выполненной работы. Кроме того, в таком трудовом договоре должен указываться «порядок обеспечения работника оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами и предметами», необходимыми для удалённой работы.