В Госдуму внесли закон о штрафах за незаконный отказ в согласовании митингов

Депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный выступил с инициативой ввести штрафы за незаконный отказ в согласовании публичных мероприятий — митингов, шествий и мирных акций, пишет Znak.com.

Куринный предлагает дополнить КоАП статьёй «Незаконный отказ в согласовании публичного мероприятия», под этим будет подразумеваться незаконный отказ должностного лица согласовать заявку на проведение публичного мероприятия, равно как и необоснованное предложение изменить место и время его проведения. За это деяние предлагается штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. За повторное нарушение чиновнику будет грозить наказание в размере от 150 до 300 тысяч рублей или дисквалификация на срок от одного до трёх лет — то есть увольнение и временный запрет занимать определённые должности на муниципальной и государственной службе.

Сам инициатор поправок считает, что появление такой статьи в КоАП поставит в равные условия организаторов и участников публичных мероприятий, а также чиновников, которые эти мероприятия согласуют. Если для первых в случае нарушений законодательство предусматривает существенные санкции, то для вторых никакой ответственности не предусмотрено.

«Это приводит к тому, что должностные лица уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления отказывают в согласовании публичных мероприятий под надуманным предлогом. Даже признанные в дальнейшем, в судебном порядке, незаконными соответствующие решения указанных чиновников не приводят к привлечению их к ответственности, но, как правило, приводят к срыву соответствующего публичного мероприятия либо проведению его с нарушением действующего законодательства», — отмечается в пояснительной записке.

Куринный считает, что принятие законопроекта позволит снизить число неправомерных отказов в согласовании акций и даст возможность обеспечить конституционное право россиян на их проведение.