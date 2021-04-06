В Госдуму внесли закон о штрафах до 200 тысяч рублей за сбои в предоставлении услуг ЖКХ

В Государственную думу внесли законопроект о штрафах до 200 тысяч рублей за сбои в предоставлении услуг ЖКХ населению, документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности, пишет Znak.com.
Авторы проекта закона — группа депутатов от «Единой России» — предлагают внести изменения в статью 7.23 КоАП РФ. Согласно действующей норме, за нарушение «нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами» предусмотрен штраф от 500 до тысячи рублей для должностных лиц, от 5 до 10 тысяч рублей для юридических лиц.
«Размер штрафа не индексировался начиная с 2007 года. Как показала правоприменительная практика, размер штрафа не является существенным для ресурсоснабжающих организаций (РСО). При этом небольшой размер штрафа за подобные нарушения для РСО порождает, с одной стороны, безответственность руководителей РСО, с другой — многочисленные обоснованные жалобы граждан», — говорится в пояснительной записке.
Законопроектом предлагается установить двухступенчатую систему санкций для РСО: при первом нарушении должностные лица будут подвергнуты административному штрафу в размере от 4 до 10 тысяч рублей, юридические — от 30 до 50 тысяч рублей. При повторном нарушении должностных лиц предлагается штрафовать на 15–30 тысяч рублей, штраф для юридических лиц может составлять от 50 до 200 тысяч рублей.
«Предлагаемые изменения позволят обеспечить максимальную защиту прав потребителей, улучшить качество предоставляемых коммунальных услуг, а также привлечь к ответственности недобросовестные РСО. Законопроект официально поддержали 76 субъектов РФ», — сказано в пояснительной записке проекта закона.