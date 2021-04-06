В Госдуму внесли закон о штрафах до 200 тысяч рублей за сбои в предоставлении услуг ЖКХ

В Государственную думу внесли законопроект о штрафах до 200 тысяч рублей за сбои в предоставлении услуг ЖКХ населению, документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности, пишет Znak.com.

Авторы проекта закона — группа депутатов от «Единой России» — предлагают внести изменения в статью 7.23 КоАП РФ. Согласно действующей норме, за нарушение «нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами» предусмотрен штраф от 500 до тысячи рублей для должностных лиц, от 5 до 10 тысяч рублей для юридических лиц.

«Размер штрафа не индексировался начиная с 2007 года. Как показала правоприменительная практика, размер штрафа не является существенным для ресурсоснабжающих организаций (РСО). При этом небольшой размер штрафа за подобные нарушения для РСО порождает, с одной стороны, безответственность руководителей РСО, с другой — многочисленные обоснованные жалобы граждан», — говорится в пояснительной записке.

Законопроектом предлагается установить двухступенчатую систему санкций для РСО: при первом нарушении должностные лица будут подвергнуты административному штрафу в размере от 4 до 10 тысяч рублей, юридические — от 30 до 50 тысяч рублей. При повторном нарушении должностных лиц предлагается штрафовать на 15–30 тысяч рублей, штраф для юридических лиц может составлять от 50 до 200 тысяч рублей.