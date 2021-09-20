В Госдуму прошли пять партий

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что выборы в Госдуму состоялись: явка составила 51,68%, что выше 2016 года.

«Выборы состоялись, явка — сейчас до конца не подведены итоги, осталось совсем немножко, 98,58% сейчас, явка 51,68% — выше, чем в прошлую кампанию»,— сказала Памфилова на брифинге в Центризбиркоме.

По предварительным данным, пять процентов голосов, необходимых для прохода партии в парламент, преодолели пять партий. По итогам подсчётов ЦИК, «Единая Россия» набрала 49% голосов, КПРФ — 19%, ЛДПР — 7,4%, «Справедливая Россия» — 7,4%. Впервые в Госдуму войдёт партия «Новые люди», созданная в 2020 году, она набрала 5,3% голосов. С учётом победителей голосования по одномандатным округам в общей сложности в Госдуме будут представители восьми партий. Окончательные итоги выборов будут подведены в пятницу.

Выборы в Государственную думу проходили в России в течение трёх дней — 17, 18 и 19 сентября. В семи регионах у избирателей была возможность проголосовать онлайн, заявки нужно было подавать заранее. Помимо избрания депутатов Госдумы, в ряде регионов прошли довыборы в местные законодательные собрания и местные думы, а также выборы глав субъектов.