В Госдуме заявили о незаконном участии НКО-иноагентов в выборах

Глава Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв заявил, что российские НКО-иноагенты незаконно участвовали в выборах, пишет «Интерфакс».

«Информация о незаконном участии российских НКО — иностранных агентов в завершившейся на этой неделе избирательной кампании уже направлена нами в Генеральную прокуратуру и Минюст России», — сообщил Пискарёв.

По его словам, в преддверии выборов «неформальные группы и объединения» при финансовой поддержке нежелательных в России организаций и зарубежных организаций из Германии, Франции и Польши провели серию онлайн-семинаров и образовательных курсов с участием американских и литовских политтехнологов. Парламентарий отметил, что на этих курсах, в частности, объясняли, как организовывать «провокации в ходе наблюдения за выборами». Кроме того, Пискарёв заявил, что из-за рубежа были организованы круглосуточные хакерские атаки на сайт Центризбиркома и раскрутка дезинформации в соцсетях.

Отдельно глава комиссии остановился на «Карте нарушений на выборах», организованной движением «Голос»: по словам Пискарёва, специалисты по наблюдению за выборами используют «манипулятивную технологию» — размещают на сайте непроверенные сообщения о нарушениях с мест, а в глазах пользователя они превращаются «в якобы реально существующие факты нарушений выборного законодательства».

«Такая манипуляция позволяет им использовать количественные показатели о якобы выявленных нарушениях, сформированные при помощи этой интернет-карты, в нужных зарубежному заказчику докладах, в том числе для дискредитации России на международной арене», — сказал Пискарёв.

По его словам, такую деятельность в комиссии расценивают как деструктивную. При этом такие неформальные объединения функционируют без образования юридического лица и получают иностранное финансирование, подчеркнул Пискарёв. Поэтому в комиссии «заняты поиском возможности сделать их политическую деятельность прозрачной и понятной для всех», сказал он.

«Если вы делаете свою политику на иностранные деньги, граждане имеют право знать об источниках вашего финансирования, а если при этом ещё и пытаетесь внести в общество разлад и ослабить государство, то государство вправе защитить свой суверенитет», — резюмировал Пискарёв.

Напомним, 13 сентября в России прошёл основной день голосования. В Татарстане, Пензенской, Ярославской и Курской областях прошли дополнительные выборы депутатов Госдумы. В 18 субъектах избирали губернаторов — это Севастополь, Чувашия, Коми, Татарстан, ЕАО, Пермский, Краснодарский и Камчатский края, Иркутская, Калужская, Архангельская, Ленинградская, Костромская, Смоленская, Пензенская, Тамбовская, Брянская и Ростовская области. В 11 регионах прошли выборы в областные парламенты, в 22 — в городские.