Глава комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев заявил, что большая часть общества желает «обнуления» сроков Путина, пишет РИА Новости.

«Никто, кроме Владимира Владимировича Путина, не сможет противостоять масштабной политике сдерживания России, которая разворачивается сегодня в мире», — сказал Газзаев.

Он добавил, что депутаты Госдумы, принявшие поправку в Конституцию о снятии для действующего главы государства ограничения по числу президентских сроков, «озвучили желание большей части общества».

Напомним, президент России Владимир Путин предложил внести изменения в Конституцию РФ в начале года. Одна из ключевых поправок была озвучена на прошлой неделе — она касается обнуления президентских сроков Путина, что позволит ему участвовать в выборах главы государства в 2024 году. В выходные Путин уже подписал закон, который предусматривает внесение поправок в Конституцию, Конституционный суд уже вынес заключение, что все поправки законны.