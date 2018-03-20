В Госдуме внедрят систему сканирования лиц для контроля за депутатами

Руководство Госдумы внедрит биометрические технологии для контроля за присутствующими на пленарных заседаниях депутатами, заявил «Дождю» председатель палаты Вячеслав Володин.

Идея ввести регистрацию депутатов по биометрии обсуждается в рамках подготовки здания Госдумы к ремонту, отметил председатель нижней палаты. По его словам, ремонт в Госдуме планируют начать в декабре и завершить работы к лету.

«Мы намерены ввести биометрическую регистрацию. Она предполагает регистрацию депутата по лицу. Вокруг глаз будут сканироваться 364 точки», — отметил Володин.

По словам Володина, после ремонта основного здания Госдумы рабочие места депутатов будут оснащены специальной системой, которая сможет идентифицировать парламентариев по лицу.

«Если лицо не то — то голосовать не получится», — подчеркнул председатель.

Например, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев будет вынужден снимать очки для регистрации, чтобы система распознала его лицо. На уточняющий вопрос, как быть депутатам, которые недавно сделали пластическую операцию, спикер Госдумы ответил, что разработчики постараются учесть этот момент. Он добавил, что поимённая статистика по присутствующим в зале парламентариям будет высвечиваться на отдельном экране, чтобы у журналистов была возможность отследить, кто присутствует на пленарном заседании.

Голосование депутатов с использованием новых технологий спикер Госдумы надеется запустить в сентябре 2019 года.

«Эту работу мы ведём с лучшими специалистами Сбербанка», — заявил Володин.

На вопрос, какой бюджет запланирован на внедрение этой технологии, председатель ответил, что компания, которая будет осуществлять работу, почтит за честь сделать это бесплатно.