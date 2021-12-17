В Госдуме в первом чтении приняли законопроект о QR-кодах в общественных местах

Законопроект о QR-кодах в общественных местах утверждён Госдумой в первом чтении. На пленарном заседании 16 декабря депутаты поддержали инициативу федерального правительства о предоставлении QR-кодов в общественных местах в регионах. 329 депутатов проголосовало за законопроект, 87 — против.

Согласно закону, россияне должны будут предъявлять QR-коды, медотвод или справку о перенесённом заболевании при посещении общественных мест и массовых мероприятий. Для подтверждения личности нужно будет предъявить паспорт.

Как сообщают в пресс-службе Госдумы, до 1 февраля 2022 года можно предоставлять результаты отрицательного ПЦР-теста. Позднее эта возможность будет только у граждан с медотводом. Региональные власти должны будут решать и контролировать, в каких конкретно местах необходимо предоставлять QR-код. Но аптек, продуктовых магазинов и объектов, торгующих товарами первой необходимости, новый законопроект по-прежнему не коснётся.

Законопроект должен быть принят в трёх чтениях. Второй раз инициативу рассмотрят не ранее чем через месяц. За это время правительство планирует собрать предложения и внести возможные поправки.