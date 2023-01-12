В Госдуме сообщили о планах начать призыв в армию людей до 30 лет с весны 2023 года

Призывной возраст в России могут повысить уже в весенний призыв 2023 года. Об этом «Парламентской газете» рассказал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он полагает, что в ближайший призыв в военкоматы могут отправиться призывники до 30 лет, при этом нижнюю планку в 18 лет поднимать пока не будут.

По словам депутата, процесс повышения призывного возраста будет происходить поэтапно. Полность перейти на новую систему получится в ближайшие три года, для этого потребуется ряд изменений в законе. Также военкоматам необходимо будет привести свои данные в соответствие с военным заданием.

«Потребуется целый комплекс поправок в существующее законодательство — в частности, в закон “О воинской обязанности и военной службе”. А до начала весеннего призыва каждый военный комиссариат должен будет разобраться, сколько людей у него подпадают под новые требования, после — привести эти данные в соответствие с военным заданием. Условно говоря, в ведении военкомата находятся 100 человек в возрасте от 21 года до 30 лет, которые не проходили военную службу и не имели на то достаточных оснований. А военное задание — 200 человек. Соответственно, половину из них составят люди в возрасте 18 лет, как и было прежде, половину — люди от 21 года до 30 лет. И вот так поэтапно на новую систему мы и будем переходить, в каждую кампанию постепенно увеличивая призывной возраст», — пояснил Андрей Картаполов.

Напомним, в конце декабря глава Минобороны РФ Шойгу предложил поэтапно изменить возраст призыва на срочную службу: максимальный призывной возраст увеличить с 27 до 30 лет, а нижнюю границу призыва повысить с 18 до 21 года. Помимо этого, планируется довести численность Вооружённых сил РФ до 1,5 миллиона военнослужащих, в том числе военнослужащих по контракту — до 695 тысяч. Президент Владимир Путин эти предложения поддержал.