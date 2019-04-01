В Госдуме рекомендовали не признавать выборы на Украине

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил ТАСС, что комитет рекомендовал принять на заседании заявление о непризнании итогов выборов президента Украины.

Он уточнил, что в первом туре к голосованию не была допущена треть от всех проголосовавших — «5–6 миллионов человек».

«В первом туре выборов президента Украины были отрезаны от голосования весь юго-восток, Донбасс и те украинцы, которые живут в России», — заявил Калашников.

Глава профильного комитета заявил, что принятие документа не означает разрыв полного сотрудничества с новым президентом.

«Но если будет Порошенко — какое может быть сотрудничество? Он прямо заявляет, что продолжит курс на русофобскую линию и отвоевание территорий, для России он давно нерукопожатный», — добавил депутат.

Проект заявления «О непризнании итогов выборов президента Украины» 27 марта в Госдуму внесла ЛДПР. В документе подчёркивается, что к выборам не обеспечили «необходимые условия для равноправного и свободного волеизъявления избирателей». По мнению депутатов, при подготовке к голосованию организаторы допустили много «серьёзных нарушений и ошибок».

Напомним, 31 марта состоялся первый тур выборов президента Украины. После подсчёта 53% протоколов шоумен Владимир Зеленский набрал 30,23% голосов, Пётр Порошенко — 16,61%.