В Госдуме разрабатывают законопроект, предусматривающий лишение свободы за харассмент

Депутат Госдумы от «Единой России» Руслан Бальбек готовит законопроект, который предусматривает до шести лет лишения свободы «за настойчивое приставание к людям и домогательство сексуального характера», пишет РИА Новости.

По мнению парламентария, домогательства и приставания, которые сейчас не относятся к преступлениям, наносят жертве психологическую травму.

«Особое внимание уделено проявлению харассмента в отношении несовершеннолетних... Я внесу предложения о приравнивании наказания за харассмент к наказанию за изнасилование»,— рассказал Бальбек.

Депутат уверен, что «реальный уголовный срок за харассмент либо приведёт в чувство граждан с пониженной социальной ответственностью, либо будет адекватным наказанием за содеянное».

Руслан Бальбек уточнил, что планирует вынести законопроект на обсуждение экспертно-консультативного совета фракции в ближайшее время. Он уверен, что принятие этого документа улучшит климат в обществе и повысит доверие к власти.

В прошлом году профсоюзы, Центр социально-трудовых прав и ученые НИУ ВШЭ в ходе совместного исследования пришли к выводу, что законодательная база в России «не отвечает реалиям» и «не защищает жертв сексуальных домогательств на рабочих местах». Согласно представленным профсоюзами и учёными данным, о существовании проблемы домогательств на работе свидетельствует от 20% до 30% граждан.

Напомним, в прошлом году журналистки Фарида Рустамова («Русская служба Би-би-си»), Дарья Жук («Дождь») и Екатерина Котрикадзе (RTVI) обвинили Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах, однако думская комиссия по этике не нашла нарушений в поведении депутата. Президент России Владимир Путин во время «Прямой линии» заявил, что не слышал об обвинениях против Слуцкого.