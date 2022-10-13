В Госдуме рассмотрят законопроект, дающий право заключённым участвовать в боевых действиях

В Совете Федерации подготовили законопроект, предлагающий осуждённым военным и гражданским лицам участвовать в боевых действиях, сообщает ТАСС.

«Законопроектом предусматривается дополнение УК РФ статьёй 82.2, предусматривающей возможность предоставления в военное время, в период мобилизации, военного положения или вооружённого конфликта определённым категориям осуждённых отсрочки исполнения наказания в связи с направлением их для участия в боевых действиях», — сказано в пояснительной записке.

В документе также предлагается освободить от наказания осуждённых, героически проявивших себя на военной службе.

В Совфеде отметили, что законопроект разработан на основании обращений граждан и с учётом мнения профессионального и экспертного сообщества. Сейчас он проходит заключительное согласование в верхней палате российского парламента и позже будет внесён в Госдуму.