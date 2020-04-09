В Госдуме предложили запретить распределение общедомовых долгов по ЖКХ между жильцами дома

В России готовятся установить законодательный запрет на перераспределение задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг на общедомовые нужды на всех собственников жилых помещений в многоквартирном доме, пишет «Парламентская газета». Законопроект планируют рассмотреть в весеннюю сессию.

В пояснительной записке к документу сказано, что сейчас управляющие компании и операторы коммунальных услуг, взыскивая задолженность за общедомовые нужды, часто просто распределяют долги на всех плательщиков. По мнению автора законопроекта, члена Комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Виктора Шрейдера, такой подход нарушает принцип социальной справедливости. Чтобы покончить с этой практикой, предлагается также отразить запрет на подобное распределение в Бюджетном кодексе РФ.

Ранее правительство ввело мораторий до 1 января 2021 года на отключение от жилищно-коммунальных услуг за долги по их оплате. Решение было принято в пакете антикризисных мер, направленных на смягчение социально-экономических последствий ограничений, введённых для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.