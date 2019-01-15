В Госдуме предложили запретить «девяток» яиц и «недолитр» молока

Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв предложил главе Минпромторга Денису Мантурову ввести единый стандарт фасовки продуктов, пишет «Парламентская газета».

Инициатива появилась после того, как россияне в магазинах обратили внимание на упаковки яиц по девять штук вместо привычного десятка и упаковки молока уменьшенного объёма. Выяснилось, что производители продовольственных товаров стали снижать количество (объём, вес) товара в одной упаковке, чтобы скрыть рост цен.

Дегтярёв считает, что «недолитр» молока и «девяток» яиц в упаковке — это обман граждан.

«В настоящее время молочные продукты реализуются в таре по 900 миллилитров стоимостью, сопоставимой полноценному литру; яйца — в таре по 9 штук. Аналогичные приёмы используются при продаже круп, сахара, масла и других продуктов питания в маломерных упаковках, визуально неотличимых от привычных для потребителей стандартов», — говорится в письме депутата.

Парламентарий отмечает, что граждане иногда только дома обнаруживают, что купили товара меньше, чем хотели, и «чувствуют себя обманутыми».

«Кажется, что упаковка выделяется более низкой ценой, а по сути из-за снижения веса идёт переплата», — отмечает Дегтярёв.

Он выступает за то, чтобы фасовка куриных яиц была кратна десяти штукам, фасовка молока кратна 0,25 л, крупы — 0,5 кг. Соответствующие требования, касающиеся продуктов, входящих в состав потребительской корзины, он предлагает прописать в специальных нормативно-правовых актах.