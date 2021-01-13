В Госдуме предложили выплачивать пенсию семьям погибших от коронавируса медиков

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий выплачивать пенсии семьям медработников, погибших от коронавируса, заявил депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Конечно, мы прежде всего имели в виду наших героических медиков, которые находятся на переднем крае борьбы с пандемией и жертвуют своим здоровьем и даже жизнью ради здоровья и жизни других. Сегодня семьи медработников, погибших на своём боевом посту, получают единовременное пособие, но мы считаем это недостаточным», — подчеркнул депутат.

Миронов подчеркнул, что право на пенсии по случаю потери кормильца должны получать семьи работников здравоохранения, погибших во время трудовой деятельности или от последствий коронавируса, приобретённого во время работы. Парламентарий также отметил, что считает, что смертность от коронавируса среди врачей и медперсонала в России занижена.

«Разные инстанции называют разные цифры, порой опровергая сами себя. По информации Минздрава, за декабрь признаны умершими от новой коронавирусной инфекции 395 медиков. Согласно данным, которые собирают сами медработники, число погибших почти вдвое больше», — добавил Миронов.

Согласно майскому постановлению правительства, заболевшим коронавирусом сотрудникам медучреждений выплачивают 68,8 тысячи рублей. Если из-за вируса они получили инвалидность, то выплата будет больше — от 688 тысяч до 2 млн рублей. Если медик умер, то семья имеет право на 2,7 млн рублей. Получить выплаты медики и члены их семей смогут из Фонда социального страхования.