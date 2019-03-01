В Госдуме предложили выделять семьям средства на покупку парковочного места

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил создать в России отдельную госпрограмму помощи семьям в покупке парковочного места для автомобиля с размером субсидий до полумиллиона рублей, со ссылкой на письмо депутата министру промышленности и торговли Денису Мантурову пишет РИА Новости.

«Считаю целесообразным создание отдельной государственной программы, в которой будет предусматриваться выдача семьям сертификатов стоимостью от 200 000 до 500 000 рублей на приобретение парковочного места в зависимости от субъекта, в котором они проживают», — говорится в письме депутата.

Власов пояснил, что существующие программы льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» пользуются большой популярностью у населения, но приобретение автомобиля порождает необходимость в парковочном месте, стоимость которого недоступна для большинства семейных бюджетов.