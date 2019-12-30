В Госдуме предложили выдавать иностранцам «новогодние визы»

Депутат Госдумы Виктор Зубарев обратился к министру экономического развития Максиму Орешкину с предложением в упрощённом порядке выдавать специальные краткосрочные визы иностранцам, которые хотят провести в России новогодние каникулы, сообщает телеканал RT.

По мнению Зубарева, иностранцы считают российские традиции празднования Нового года «экзотикой» и с каждым годом всё больше интересуются русской культурой.

«Чтобы укрепить этот интерес и подстегнуть туристический поток, предлагается запустить недельные экспресс-визы или особый интернациональный документ Happy New Year in Russia с упрощённым оформлением посещения нашей страны», — пояснил депутат.

Зубарев полагает, что инициативу необходимо рассмотреть совместно с Министерством иностранных дел России.