В Госдуме предложили ввести запрет на импорт в Россию грузинских продуктов

8 июля на заседании совета Госдумы будет обсуждаться возможный запрет на импорт в Россию грузинских продуктов, сообщил в Facebook вице-спикер Госдумы, глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

«Вступил в силу запрет на авиасообщение с Грузией. Но недружественные действия со стороны Грузии в отношении нашей страны продолжаются. Имеются и случаи нападения на наших граждан и откровенного хамства и оскорблений. Такие вещи требуют адекватного ответа. Поэтому мы приняли решение сегодня внести на совет Госдумы предложение ввести запрет на импорт грузинских продуктов и денежных переводов в Грузию», — написал политик.

Напомним, 21 июня президент Владимир Путин подписал указ о запрете российским авиакомпаниям выполнять пассажирские перевозки в Грузию с 8 июля. Позднее запрет распространили на приём рейсов грузинских перевозчиков. Решение было принято на фоне антироссийских акций протеста в Тбилиси. Вскоре Роспотребнадзор заявил об усилении контроля за грузинскими винами.

Туристический сектор Грузии из-за приостановки прямого авиасообщения с Россией в 2019 году потеряет не менее 100 млн долларов. В случае полного запрета полётов между двумя странами ущерб для экономики Грузии может составить до 300 млн долларов, что составляет 8–9% от общих доходов страны, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).