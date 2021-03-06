В Госдуме предложили ввести новую выплату на детей

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин заявил о необходимости ввести выплаты для семей, чьи дети учатся дома. По его словам, родители в этом случае частично берут на себя функцию государства.

Своё предложение Смолин высказал в интервью «Парламентской газете», добавив, что, переводя детей на домашнее обучение, они позволяют экономить немалые деньги федерального бюджета.

«Было бы логичным потратить эти средства на помощь таким семьям», — заметил Смолин.

Однако, по его словам, новые поправки не предусматривают поддержку и компенсацию за работу родителей в подобных случаях. Он также напомнил, что сегодня регионы сами принимают решение о подобных выплатах. К примеру, по итогам 2020 года только шесть субъектов страны финансово помогали таким семьям, уточнил депутат.