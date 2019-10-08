В Госдуме предложили ввести новую систему возрастной маркировки книг

Депутаты Госдумы переработали законопроект об изменении в стране возрастной маркировки к первому чтению и предлагают теперь ввести систему более общих рекомендаций ограничений по возрасту, со ссылкой на текст законопроекта пишет РИА Новости.

В новой редакции законопроекта останется маркировка 18+, которой будут помечать произведения литературы и искусства, но исчезнут такие промежуточные маркировки, как 0+, 6+ и другие. Депутаты предлагают ввести более общие формулировки, такие как «для семейного чтения» или «для дошкольников»: по их замыслу, это избавит учреждения культуры и организаторов мероприятий от «избыточной промежуточной маркировки».

Правительство в своём официальном отзыве написало, что законопроект будет поддержан при условии его корректировки с учётом всех замечаний до первого чтения.

Законопроект внесли в Госдуму члены комитета по культуре во главе с его председателем Еленой Ямпольской. В пояснительной записке к нему указывается, что «формальное, механистическое следование букве закона <...> вылилось в маркировку издательствами классических произведений литературы знаком информационной продукции 18+, то есть запрещённой для детей». Сама Ямпольская несколькими днями ранее в интервью «Думе-ТВ» указывала, что отслеживать по закону нужно только маркировку 18+.

«И по нашему законопроекту это единственное строгое запретительное отсечение», — отметила она.

По её словам, комитет получил письма от директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, продюсера Сергея Сельянова, прозаика Евгения Водолазкина, директора Российской государственной детской библиотеки Марии Веденяпиной и других деятелей культуры и искусства.